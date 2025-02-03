Главком ВСУ сообщил о структурной реформе украинской армии

Армия Украины начала объединять дивизии в более крупные соединения, переходя на корпусную структуру организации войск. Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский на своей странице в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Приступили к реализации мероприятий по переходу на корпусную структуру», — заявил он.

По словам главнокомандующего, ситуация на поле боя остается сложной.

До этого Сырский в рамках ежемесячного совещания по вопросам повышения качества подготовки мобилизованных заявил, что уровень психологической подготовки мобилизованных в ВСУ «оставляет желать лучшего». Главнокомандующий подчеркнул необходимость усиливать это направление.

Незадолго до этого военный эксперт Андрей Марочко заявил, что российские военные в январе ликвидировали порядка 37 тыс. бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) и иностранных наемников на границах Луганской народной республики (ЛНР).

29 января депутат Верховной рады Руслан Горбенко заявил, что украинские власти не могут мотивировать присоединиться к Вооруженным силам Украины старшее поколение, и тем более они не смогут убедить поступить на военную службу молодых людей.

Ранее стало известно, что ВСУ отправляют на самые тяжелые участки фронта русскоязычных бойцов.