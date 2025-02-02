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ВСУ отправляют на самые тяжелые участки фронта русскоязычных бойцов

РИА: ВСУ бросают на убой части, сформированные из русскоязычных военных
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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Бывшая военнослужащая Нацгвардии Украины, уроженка Запорожья Лариса Жалинская рассказала об использовании украинским командованием в качестве пушечного мяса подразделений, сформированных из русскоязычного населения подконтрольных Киеву территорий. Об этом она заявила в интервью РИА Новости.

По словам Жалинской, она неоднократно наблюдала, как русскоязычные части направляются на наиболее опасные участки фронта.

Она привела в качестве примера 23-ю отдельную бригаду охраны общественного порядка НГУ «Хортица», укомплектованную в основном русскоязычными военнослужащими. Жалинская отметила, что эта бригада, сформированная для патрульно-постовой службы, уже три года непрерывно участвует в боевых действиях на линии фронта.

16 января главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил о тяжелых боях на большинстве направлений по линии фронта.

Незадолго до этого президент Украины Владимир Зеленский выступил с заявлением о ситуации на фронте. Украинский лидер отметил, что наиболее напряженная обстановка наблюдается на востоке страны, где сконцентрировано значительное количество российских войск и техники.

Ранее пленный солдат Стегарь рассказал, как бойцов ВСУ гнали на убой в Курскую область.

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