Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Военный эксперт назвал число потерь украинской армии на границах ЛНР

Марочко: Киев в январе потерял почти 37 тыс. солдат и наемников на границах ЛНР
close
Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Российские военные в январе ликвидировали порядка 37 тыс. бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) и иностранных наемников на границах Луганской народной республики (ЛНР). Об этом заявил военный эксперт Андрей Марочко, передает ТАСС.

«Потери противника за отчетный промежуток времени составили около 36 590 украинских боевиков и наемников, это на 4 855 больше по сравнению с декабрем», — заявил он.

По словам военного эксперта, на территории ЛНР действуют российские группировки войск «Запад» и «Юг». При этом большее число солдат было ликвидировано в зоне ответственности западной группировки.

Марочко добавил, что в январе ВСУ пытались остановить продвижение российских сил, однако попытки не были успешными, поскольку перевес сил был на стороне ВС РФ. Он подчеркнул, что армия России в ходе боя на данном направлении уничтожила 67 танков, 429 орудий полевой артиллерии, 66 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 109 полевых складов с боеприпасами.

До этого сообщалось, что в ЛНР сотрудники Росгвардии и ФСБ обнаружили тайник с боеприпасами и оружием иностранного производства. Силовики изъяли свыше 4 тыс. патронов различного калибра, более 10 гранат оборонительного действия, а также 3 кумулятивно-осколочные фугасные гранаты 40х53 мм M430A1 HEDP американского производства.

Ранее ВС РФ нанесли ракетный удар по аэродрому на Украине.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами