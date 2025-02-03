Марочко: Киев в январе потерял почти 37 тыс. солдат и наемников на границах ЛНР

Российские военные в январе ликвидировали порядка 37 тыс. бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) и иностранных наемников на границах Луганской народной республики (ЛНР). Об этом заявил военный эксперт Андрей Марочко, передает ТАСС.

«Потери противника за отчетный промежуток времени составили около 36 590 украинских боевиков и наемников, это на 4 855 больше по сравнению с декабрем», — заявил он.

По словам военного эксперта, на территории ЛНР действуют российские группировки войск «Запад» и «Юг». При этом большее число солдат было ликвидировано в зоне ответственности западной группировки.

Марочко добавил, что в январе ВСУ пытались остановить продвижение российских сил, однако попытки не были успешными, поскольку перевес сил был на стороне ВС РФ. Он подчеркнул, что армия России в ходе боя на данном направлении уничтожила 67 танков, 429 орудий полевой артиллерии, 66 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 109 полевых складов с боеприпасами.

До этого сообщалось, что в ЛНР сотрудники Росгвардии и ФСБ обнаружили тайник с боеприпасами и оружием иностранного производства. Силовики изъяли свыше 4 тыс. патронов различного калибра, более 10 гранат оборонительного действия, а также 3 кумулятивно-осколочные фугасные гранаты 40х53 мм M430A1 HEDP американского производства.

Ранее ВС РФ нанесли ракетный удар по аэродрому на Украине.