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В Раде усомнились в способности властей Украины мотивировать молодежь служить в ВСУ

Депутат Рады Горбенко: Украина не сможет мотивировать молодежь вступать в ВСУ
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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Украинские власти не могут мотивировать присоединиться к Вооруженным силам Украины (ВСУ) старшее поколение, и тем более они не смогут убедить поступить на военную службу молодых людей. Об этом заявил депутат Верховной рады от правящей партии «Слуга народа» Руслан Горбенко в эфире «Новости. Live».

«Мы не то что не вычерпали потенциал [мобилизации] с 25 лет, мы не научились мотивировать таких бойцов старше 25 лет. А как мы будем мотивировать молодых бойцов?» — сказал он.

В январе агентство Associated Press, ссылаясь на нового замглавы офиса президента Украины Павла Палию, сообщило, что украинские власти смогут призывать в армию людей в возрасте 18–25 лет, ранее не подлежащих мобилизации. По данным агентства, Киев находится на завершающей стадии разработки реформы набора на военную службу.

Авторы статьи утверждали, что этот план может быть ответом на заявления США о том, что Украина может увеличить численность живой силы за счет снижения призывного возраста.

Ранее сообщалось, что на Украине 12% уклонистов оштрафовали за попытку избежать вручения повесток.

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