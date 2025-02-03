Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Над Ростовской областью сбили почти 30 беспилотников

Слюсарь сообщил об уничтожении 29 дронов над Ростовской областью
close
Станислав Красильников/РИА Новости

Над Ростовской областью ночью сбили 29 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины. Об этом заявил врио губернатора Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

«Минувшей ночью силами и средствами противовоздушной обороны в Ростовской области отражена массированная атака врага. Всего уничтожены 29 БПЛА», — говорится в сообщении, опубликованном в 5:31 по московскому времени.

Дроны были сбиты в Тарасовском, Чертковском, Шолоховском, Красносулинском, Матвеево-Курганском, Кашарском и Миллеровском районах, уточнил Слюсарь.

По предварительной информации, обошлось без пострадавших и разрушений, добавил он.

Незадолго до этого Telegram-канал Baza сообщил, что беспилотники атаковали газораспределительный завод под Астраханью, к месту были стянуты машины пожарной службы. Местные жители слышали минимум один взрыв и заметили яркую вспышку над городом, говорилось в публикации. Губернатор региона Игорь Бабушкин отметил, что на одном из объектов произошло возгорание после падения БПЛА.

Также беспилотники предприняли попытку атаковать нефтеперерабатывающий завод в Волгограде. По предварительным данным, в результате падения обломков НПЗ не поврежден и продолжает функционировать, сообщил Telegram-канал Baza.

Ранее в России призвали молиться во время атак беспилотников.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами