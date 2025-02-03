Над Ростовской областью сбили почти 30 беспилотников

Слюсарь сообщил об уничтожении 29 дронов над Ростовской областью

Над Ростовской областью ночью сбили 29 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины. Об этом заявил врио губернатора Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

«Минувшей ночью силами и средствами противовоздушной обороны в Ростовской области отражена массированная атака врага. Всего уничтожены 29 БПЛА», — говорится в сообщении, опубликованном в 5:31 по московскому времени.

Дроны были сбиты в Тарасовском, Чертковском, Шолоховском, Красносулинском, Матвеево-Курганском, Кашарском и Миллеровском районах, уточнил Слюсарь.

По предварительной информации, обошлось без пострадавших и разрушений, добавил он.

Незадолго до этого Telegram-канал Baza сообщил, что беспилотники атаковали газораспределительный завод под Астраханью, к месту были стянуты машины пожарной службы. Местные жители слышали минимум один взрыв и заметили яркую вспышку над городом, говорилось в публикации. Губернатор региона Игорь Бабушкин отметил, что на одном из объектов произошло возгорание после падения БПЛА.

Также беспилотники предприняли попытку атаковать нефтеперерабатывающий завод в Волгограде. По предварительным данным, в результате падения обломков НПЗ не поврежден и продолжает функционировать, сообщил Telegram-канал Baza.

Ранее в России призвали молиться во время атак беспилотников.