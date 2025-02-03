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Губернатор прокомментировал атаку дронов на Астраханскую область

Бабушкин: в Астраханской области произошло возгорание после падения дрона
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Juan Carlos Villa/Xinhua/Global Look Press

В Астраханской области на одном из объектов произошло возгорание после падения беспилотного летательного аппарата. Об этом заявил губернатор региона Игорь Бабушкин в своем Telegram-канале.

«Сегодня ночью ВСУ предприняли попытку атаки беспилотников на объекты, расположенные на территории региона, в том числе топливно-энергетического комплекса. Средства радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны отработали в штатном режиме. При падении одного из БПЛА произошло возгорание», — говорится в сообщении, опубликованном в 4:33 по московскому времени.

Бабушкин подчеркнул, что обошлось без пострадавших.

Незадолго до этого Telegram-канал Baza сообщил, что беспилотники атаковали газораспределительный завод под Астраханью, к месту были стянуты машины пожарной службы. Местные жители слышали минимум один взрыв и заметили яркую вспышку над городом, говорилось в публикации.

Кроме того, в городе Ахтубинске Астраханской области была объявлена опасность атаки БПЛА. Глава населенного пункта Александр Сиваков призвал жителей сохранять спокойствие и укрыться в безопасном месте.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее стало известно, сколько дронов Украина намерена произвести в 2025 году.

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Атаки БПЛА на Россию
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