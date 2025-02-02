Власти сообщили о повреждении предприятий на юго-востоке Украины

В Днепропетровской области на юго-востоке Украины повреждена инфраструктура и несколько предприятий. Об этом написал в Telegram-канале глава областной администрации Сергей Лысак.

Днем сообщалось, что в Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях республики действовала воздушная тревога, а в городе Днепр прогремел взрыв. В подконтрольном ВСУ городе Херсоне тоже были зафиксированы взрывы. Накануне в Харьковской, Сумской, Полтавской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской и Кировоградской областях страны начались отключения света после ракетной атаки.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее СК завел дело на командира ВСУ после удара по Судже.