«Отдал незаконный приказ»: СК завел дело на командира ВСУ после удара по Судже

СК возбудил дело против подозреваемого в ударе по Судже командира ВСУ Карпуши

СК РФ возбудил уголовное дело в отношении командира 19-й отдельной ракетной бригады ВСУ Ростислава Карпуши, который, по данным следствия, отдал приказ об ударе по интернату в Судже. В ведомстве заявили, что в результате атаки пострадали и погибли люди. Генштаб ВСУ, который обвинил в ударе Россию, заявил о четырех погибших и 88 раненых. При этом в Минобороны РФ ранее сообщили, что интернат обстреляли из Сумской области. Что известно о ситуации — в материале «Газеты.Ru».

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении командира 19-й отдельной ракетной бригады ВСУ Ростислава Карпуши, которого подозревают в совершении теракта в Судже (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ). Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

По версии следствия, командир бригады ВСУ 1 февраля 2025 года отдал незаконный приказ своим подчиненным о нанесении ракетного удара по зданию школы-интерната в Судже Курской области.

В здании в тот момент находились мирные жители, уточнили в СК. По данным ведомства, в результате удара есть погибшие и раненые. Их число Следком не называет.

Киев обвинил Москву

В свою очередь генштаб ВСУ обвинил в атаке по интернату Россию. В украинском генштабе утверждают, что «российская авиация нанесла удар управляемой авиационной бомбой».

«В момент атаки в помещении находились десятки местных жителей, которые готовились к эвакуации», — говорится в сообщении.

По данным генштаба ВСУ, в результате удара по интернату в Судже погибли четверо человек. Еще 88 пострадали, из них четверо получили тяжелые ранения. Пострадавших, которым нужна дополнительная помощь, госпитализируют в медучреждение на территории Украины, уточнили украинские военные.

В Минобороны России при этом заявили, что удар был нанесен из Сумской области, то есть с территории Украины. Как уточнил Telegram-канал «Северный ветер», расчеты ПВО группировки войск «Север» зафиксировали шесть пусков ракет из РСЗО HIMARS из населенного пункта Малая Рыбица.

«Данная провокация нацелена на отвлечение мирового общественного мнения от зверств киевского режима, которые совершены в населенном пункте Русское Поречное Курской области», — добавил в МО.

Бывший советник губернатора Курской области Роман Алехин после обвинений генштаба ВСУ также заявил, что российская авиация 1 февраля успешно работала на другом направлении. По данным Telegram-канала «Северный ветер», в районе Суджи в тот день была плохая погода, из-за чего самолеты не поднимали.

Реакция МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала удар ВСУ по интернату в Судже Курской области терактом, за который несут ответственность все те, кто «накачивает» Киев вооружениями.

По ее словам, спланированный обстрел интерната — это свидетельство «бесчеловечных преступлений Киева, не имеющих срока давности». Этот и другие удары по мирному населению и гражданским объектам в Курской области «наглядно демонстрируют варварскую сущность киевского режима, погрязшего в беззаконии и стремящегося уничтожить как можно больше русских людей».

«Призываем все ответственные правительства, прежде всего тех, кто искренне настроен на поиск путей скорейшего урегулирования кризиса вокруг Украины, и профильные международные структуры выступить с решительным осуждением этого омерзительного преступления и публично дистанцироваться от киевских властей и их западных кураторов, совершающих подобные террористические атаки», — подчеркнула Захарова.