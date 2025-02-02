В подконтрольном ВСУ Херсоне произошли взрывы

Взрывы прогремели в подконтрольном ВСУ городе Херсоне. Об этом сообщает украинское издание «Зеркало недели».

Других подробностей происшествия не приводится. На данный момент официальной информации о взрывах не поступало. В контролируемых властями Украины районах Херсонской области была объявлена воздушная тревога.

Кроме того, сирены сработали в Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской, Одесской, Кировоградской, Черкасской и Винницкой области Украины.

В ночь на 2 февраля украинские СМИ писали о том, что в Харькове на востоке Украины произошли взрывы. Накануне вечером власти республики распространили предупреждение об угрозе с воздуха в Сумской, Харьковской, Черниговской и Полтавской областях страны.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее Рогов рассказал о продвижении российских войск к границам Запорожской области.