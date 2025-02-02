В пригороде Днепра раздался взрыв

В пригороде Днепра (ранее — Днепропетровск) на востоке Украины произошел взрыв. Об этом сообщило агентство Укринформ.

Сейчас в Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях страны действует воздушная тревога. При этому других подробностей журналисты не назвали.

Незадолго до этого взрывы прозвучали в подконтрольном ВСУ городе Херсоне.

В ночь на 2 февраля украинские СМИ писали о том, что в Харькове на востоке Украины произошли взрывы. Накануне вечером власти республики распространили предупреждение об угрозе с воздуха в Сумской, Харьковской, Черниговской и Полтавской областях страны.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее несколько округов в Херсонской области остались без света.