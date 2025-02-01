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На Украине ввели аварийные отключения света после ракетной атаки

«Укрэнерго»: аварийные отключения света введены в пяти регионах Украины
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Clodagh Kilcoyne/Reuters

Аварийные отключения света введены в пяти областях Украины, а также в подконтрольных Киеву районах Донецкой народной республики и Запорожской области. Об этом сообщила украинская энергетическая компания «Укрэнерго» в своем Telegram-канале.

«В связи с ракетной атакой — в Харьковской, Сумской, Полтавской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской областях применены аварийные отключения», — отмечается в сообщении.

Утром 1 февраля воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. Местные СМИ сообщали о сериях взрывов в нескольких регионах страны на фоне сирен.

В субботу координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев сообщил, что в городе Измаил Одесской области беспилотники поразили склады и хранилище нефтепродуктов. Также взрыв произошел в торговом порту в Одесской области, где Вооруженные силы Украины хранили военную технику и боекомплекты, полученные от западных стран.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в Раде указали на невыполнение плана Зеленского по энергетике.

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