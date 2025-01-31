«Трампа можно уговорить»: в Европе спорят, как отправлять войска на Украину

The Times: ЕС попросит у США поддержки с воздуха в случае отправки войск на Украину

The Times сообщила, что страны ЕС разошлись во мнении в вопросе отправки миротворцев на Украину. Великобритания, Франция и государства Северной Европы поддерживают эту инициативу, Германия же выступает против. Страны Балтии при этом боятся, что миротворческая миссия сделает их уязвимыми. Источники издания отмечают, что Европа теоретически смогла бы сформировать наземные силы, однако министрам все равно пришлось бы обратиться к США, чтобы те обеспечили поддержку с воздуха. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Великобритания и другие европейские страны не сходятся во мнении в вопросе отправки миротворческого контингента на Украину. Об этом сообщает газета The Times со ссылкой на дипломатов и чиновников.

«Великобритания, Франция и страны Северной Европы поддерживают европейскую инициативу по отправке десятков тысяч солдат в случае соглашения о прекращении огня. Однако Германия и другие страны выступают против», — говорится в публикации.

Одной из сомневающихся сторон считаются страны Балтии, так как они опасаются, что финансирование подобной миссии может негативно сказаться на способности НАТО защищать их от РФ.

При этом командующий Вооруженными силами Литвы Раймундас Вайкшнорас ранее заявил, что страна готова «взять на себя ответственность за стабильность в Европе» и отправить миротворцев на территорию Украины.

«Если спросить, могла бы Литва [отправить войска на Украину], да, наверное, мы это рассмотрим», — отметил он.

Британия может отправить дивизию, но это не точно

По словам источника в британской армии, теоретически, ВС Великобритании могли бы направить на Украину дивизию численностью от 10 до 25 тыс. человек. Хотя в то же время эта оценка может быть слишком оптимистичной, учитывая, что британские силы уже размещены в Эстонии.

Ожидается, что вопрос отправки британских миротворцев на Украину премьер-министр страны Кир Стармер обсудит в генеральным секретарем НАТО Марком Рютте на саммите ЕС по обороне, который пройдет 3 февраля.

Министр обороны королевства Джон Хили, как пишет издание, настаивает, чтобы Великобритания «продемонстрировала сильное лидерство» в вопросе отправки миротворческого контингента в зону конфликта.

При этом некоторые британские чиновники уверены, чтобы перед тем, как это сделать, Лондону придется убедить в правильности этого решения канцлера казначейства страны Рэйчел Ривз. The Times отмечает, что существуют опасения, что Ривз видит в Украине «финансовую дыру».

Поддержка США необходима

Одновременно с этим в Европе растет уверенность, что без участия США миротворческая миссия не будет успешной. Так, по словам высокопоставленного источника в британском правительстве, Европа могла бы и сама сформировать наземные силы, однако министрам все равно пришлось бы попросить США обеспечить «воздушное прикрытие». Например, с помощью комплексов Patriot и самолетов.

Другой европейский дипломат также заявил, что участие Америки необходимо, так как у нее «есть возможности, которых не хватает всей Европе» — в том числе «способность нанести масштабный ответ в случае необходимости». Еще один источник сообщил, что «поддержка Трампа» и гарантии безопасности США будут ключевыми в вопросе отправки миротворческого контингента на Украину.

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Американский президент ранее заявлял, что не собирается отправлять войска в зону конфликта и как-либо финансировать эту миссию. Однако собеседник The Times выразил мнение, что Дональда Трампа можно переубедить.

«Я не думаю, что США смогут удержаться от вмешательства в ситуацию», — заявил источник издания.

Силы под эгидой ООН

Существует и другая позиция, согласно которой более достижимым будет создание миротворческих сил под эгидой ООН, куда войдут военнослужащие из таких стран, как Индия, Бангладеш и Китай.

«Они (русские. — «Газета.Ru») не собираются нападать на бангладешцев или индийцев», — заявил военный источник.

По словам дипломатов, миротворческая миссия ООН — это более разумная альтернатива, на которую с большей долей вероятности согласится президент России Владимир Путин. The Times отмечает, что в этом случае контингент может состоять из 100 тыс. человек, которые будут размещены как на территории Украины, так и в РФ. Кроме того, в этом случае миссия не потребует прямого участия США.