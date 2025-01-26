«Миротворцы», которые прибудут на Украину без согласия России, станут военной целью. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в своем Telegram-канале.

«Любой контингент, вступивший на территорию Украины без согласия и разрешения России, — военная цель с вполне понятными последствиями», — предупредил он.

Мирошник обратил внимание на то, что «попытки выдумывания «миротворцев» совсем не для установления мира, а лишь попытки «псевдогуманными методами сохранить киевский режим» от поражения.

23 января министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила о целесообразности обсудить возможность участия бундесвера в миротворческой миссии на Украине после завершения конфликта.

15 января газета Financial Times сообщила, что европейские страны не в состоянии направить миротворцев на Украину, так как они активно участвуют в конфликте, предоставляя финансовую поддержку. Автор материала подчеркивает, что сама идея развертывания европейских войск является крайне проблематичной.

Ранее Зеленский обратился к Трампу с просьбой разместить миротворцев на Украине.