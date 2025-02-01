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В Британии сообщили о запросе Европы к США на случай отправки миротворцев на Украину

Times: ЕС запросил у США воздушную поддержку в случае отправки сил на Украину
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Francois Lenoir/Reuters

Европа запросила у США воздушную поддержку на случай, если на Украину будут отправлены миротворцы. Об этом пишет газета The Times, ссылаясь на источники.

«Европа в одиночку могла бы сформировать наземные силы, если это необходимо. Но министры просили США обеспечить «воздушное прикрытие», — сказано в сообщении.

По словам источников, речь может идти о поставках ракет «земля-воздух». Они могут сбивать баллистические ракеты или самолеты при помощи разведывательных и наблюдательных средств, которых не хватает Европе, заявили собеседники издания.

На днях глава немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» (ССВ) Сара Вагенкнехт сказала, что Германия не может «всерьез разместить» свой миротворческий контингент на территории Украины.

По ее словам, на Украине нужны войска ООН, однако «они должны быть предоставлены державами, которые сейчас выступают посредниками в войне».

Ранее в МИД России предупредили, что прибывшие на Украину без согласия РФ, станут военной целью.

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