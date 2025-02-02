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«Военный обозреватель» назвал цель удара по гостинице «Бристоль» в Одессе

«ВО»: целью удара по гостинице в Одессе были военные разведчики Франции
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Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны»

Telegram-канал «Военный обозреватель» («ВО») утверждает, что целью удара по одесской гостинице «Бристоль» были офицеры французской военной разведки, прибывшие с Ближнего Востока.

В ночь на 1 февраля на фоне объявленной ранее воздушной тревоги в Одессе произошли мощные взрывы. «Страна.ua» написала, что один из них прогремел в гостинице «Бристоль».

Военкор Евгений Лисицын в своем Telegram-канале в связи с этим сообщил, что в отеле проживали наемники из стран Запада, включая бойцов британского спецназа SAS. Председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета Владимир Рогов тоже заявлял, что в здании размещались иностранные наемники и командование боевиков ВСУ.

Ранее военные блогеры объяснили, кто нанес авиаудар по интернату в Судже.

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