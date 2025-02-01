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В Одессе произошли взрывы

«Страна.ua»: в Одессе произошли мощные взрывы на фоне воздушной тревоги
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Varit Soponpis/Keystone Press Agency/Global Look Press

Мощные взрывы произошли в Одессе на фоне объявленной ранее воздушной тревоги. Об этом сообщается в Telegram-канале украинского издания «Страна.ua».

По информации издания, взрывы произошли вечером 31 января.

Утром 31 января координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев сообщил о взрыве, который прогремел в торговом порту в Одесской области, где Вооруженные силы Украины (ВСУ) хранили военную технику и боекомплекты, полученные от западных стран. По словам подпольщика, под удар мог попасть один из железнодорожных складов.

Позже стало известно, что часть Ильичевска (украинское название — Черноморск) в Одесской области осталась без света в результате обстрелов.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее стало известно о тактике армии России по истощению ПВО Украины.

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