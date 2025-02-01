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Военные блогеры объяснили, кто нанес авиаудар по интернату в Судже

«Рыбарь»: авиации России не было у Суджи во время подрыва здания с пленными

Россия не наносила удар по гражданской инфраструктуре в районе подконтрольного ВСУ города Суджа в Курской области, утверждает автор Telegram-канала «Рыбарь», военный блогер Михаил Звинчук.

Согласно публикации, украинские паблики распространяют лживую информацию о том, что по городской школе-интернату ударила авиация ВКС (Воздушно-космические силы) России, а под завалами могут находиться около 95 человек.

В посте «Рыбаря» подчеркивается, что эта информация не соответствует действительности по ряду причин:

  • по данным за август прошлого года, в городе оставалось не более 100 человек, которые вряд ли бы собрались одновременно в одном месте;

  • распространяемые украинской стороной кадры не позволяют достоверно оценить последствия авиаудара;

  • пролетов авиации РФ в районе Суджи в момент попадания по школе-интернату не было зафиксировано (военкор Роман Алехин тоже сообщил об успешной работе российской авиации на другом направлении).

«Скорее всего, удар был нанесен украинскими формированиями с целью избавиться от неугодных лиц, которых приходилось содержать», — делает вывод Telegram-канал и добавляет, что таким образом украинская сторона попыталась сделать РФ ответственной за произошедшее.

Курский общественник Владимир Синельников уточнил, что в здании находились «преимущественно старики и больные, а также люди, лишившиеся крова в результате боевых действий».

Baza со ссылкой на других российских военкоров пишет, что мониторинговые каналы зафиксировали, что ВСУ выпустили несколько ракет из Сумской области в сторону Курской области.

Официальных заявлений со стороны Минобороны РФ или местных властей пока не поступало.

С 6 августа ВС РФ ведут бои с украинскими подразделениями в курском приграничье. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции. Президент РФ Владимир Путин 12 августа заявлял, что вторжение ВСУ в Курскую область — попытка остановить продвижение российских подразделений на территории ДНР и ЛНР, а также пообещал «достойный ответ» Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее сообщалось о новой тактике ВСУ в Курской области.

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