«МК»: после СВО украинская армия может насчитывать не более 200 тысяч человек

Военный эксперт, член президиума «Офицеров России» полковник в запасе Тимур Сыртланов предположил, какая численность украинских войск устроила бы РФ после завершения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает mk.ru.

По его мнению, во время мирных переговоров будет обсуждаться вопрос о безъядерном и внеблочном статусе Украины, а также численность личного состава войск республики после завершения конфликта.

Сыртланов считает, что Москву устроило бы, если Вооруженные силы Украины (ВСУ) насчитывали не более 200 тыс. человек.

До этого спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог заявил, что ждать достижения прогресса по Украине можно в ближайшие 100 дней. По его словам, речь идет о месяцах, не о годах.

Также Келлог добавил, что у Трампа есть надежный план по прекращению вооруженного конфликта на Украине.

1 февраля Трамп сообщил, что Вашингтон ведет серьезные переговоры с Москвой по урегулированию конфликта на Украине.

Ранее Трамп дал 100 дней на урегулирование конфликта на Украине.