Российские военные нанесли ракетный удар по аэродрому на Украине

«Военная хроника»: ВС РФ ударили по аэродрому в Полтавской области

Российские бойцы нанесли удар по аэродрому в населенном пункте Миргород, расположенном в Полтавской области Украины. Об этом сообщил Telegram-канал «Военная хроника».

В публикации уточняется, что воздушная гавань подверглась ракетному обстрелу. Также целью Вооруженных сил РФ стали объекты военной инфраструктуры в городе Харьков.

«После первых ракетных стрельб на пусковые рубежи пошли [стратегические бомбардировщики] Ту-22М3», — говорится в тексте.

Утром 1 февраля украинский телеканал «Новости.Live» сообщил, что в трех регионах страны произошли взрывы. Речь идет о Киевской, Полтавской и Харьковской областях. В тот момент на их территории действовал режим воздушной тревоги.

Как рассказали очевидцы, военнослужащие ВС РФ нанесли массированный удар по военным и энергетическим объектам на Украине. После этого энергетическая компания «Укрэнерго» заявила об аварийных отключениях света в пяти регионах страны.

Электроснабжение было приостановлено в Харьковской, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской и Сумской областях. То же самое произошло на подконтрольных Киеву территориях Запорожской области и Донецкой народной республики (ДНР).

Ранее в подполье рассказали о повреждении хранилища нефтепродуктов в Одесской области.