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Подполье сообщило о повреждении хранилища нефтепродуктов в Одесской области

Лебедев: хранилище нефтепродуктов в Одесской области поражено ударами БПЛА
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Inna Varenytsia/Reuters

В городе Измаил Одесской области атака беспилотников поразила склады и хранилище нефтепродуктов. Об этом сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

По его словам, атака производилась 31 января рано утром. Первая атака произошла в районе реки около 03:30, после чего разразился мощный взрыв в районе консервного завода. Вторая атака была слышна в 04:20. Беспилотники летели со стороны степи.

«Взрывы были около 1-го погрузрайона (района погрузки — прим. ред.) порта. По слухам, поражены склады и хранилище нефтепродуктов в районе элеватора», — заявил Лебедев.

В ночь на 1 февраля произошел взрыв в торговом порту в Одесской области, где Вооруженные силы Украины (ВСУ) хранили военную технику и боекомплекты, полученные от западных стран.

До этого координатор николаевского сопротивления сообщил о взрыве, который прогремел в торговом порту в Одесской области, где ВСУ хранили военную технику и боекомплекты, полученные от западных стран. По словам подпольщика, под удар мог попасть один из железнодорожных складов.

Ранее в подполье заявили об ударе по месту дислокации ВСУ в Первомайске.

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