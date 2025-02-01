В Польше подняли в небо истребители из-за действий России

В Польше заявили, что подняли в небо авиацию из-за действий РФ на Украине

Оперативное командование родов вооруженных сил Польши сообщило, что польские истребители подняли в воздух из-за якобы активности России на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

«В нашем воздушном пространстве начала действовать военная авиация», — говорится в сообщении.

Польское командование приняло решение привести в действие все имеющиеся в распоряжении силы и средства. По данным ведомства, в воздух были подняты два истребителя. Кроме того, наземные системы противовоздушной обороны (ПВО) и радиолокационной разведки были приведены в состояние повышенной готовности.

По данным польских военных, принятые меры направлены на обеспечение безопасности на территориях, граничащих с «уязвимыми районами».

В прошлый раз Польша поднимала в воздух истребители по той же причине 15 января.

29 января два румынских истребителя F-16 подняли в воздух из-за появления беспилотных летательных аппаратов в украинском воздушном пространстве вблизи границы с Румынией. Примерно через два часа самолеты вернулись на базу. По информации министерства обороны страны, проникновения дронов в национальное воздушное пространство зафиксировано не было.

Ранее в Польше рассказали, при каком условии будут сбивать российские ракеты.