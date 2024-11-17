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В Польше пообещали сбивать российские ракеты при одном условии

Замглавы МО Томчик: Варшава будет сбивать ракеты, летящие в сторону Польши

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Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Заместитель министра национальной обороны Польши Цезарий Томчик, комментируя массированный удар ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины, заявил, что если бы ракеты летели в сторону республики, то были бы сбиты. Его слова приводит Польское агентство печати.

«Мы знаем, что российская сторона просто хочет перед наступлением зимы уничтожить критически важную инфраструктуру Украины», — заявил Томчик.

Он утверждает, что Россия во время удара «фактически использовала все, что у нее было», включая БПЛА, баллистические и гиперзвуковые ракеты.

По его словам, Варшава следила за ситуацией и была готова при необходимости принять меры. Томчик напомнил позицию властей страны о том, «что если бы случилось так, что ракета летела в сторону Польши, она была бы сбита».

До этого оперативное командование родов Вооруженных сил Польши сообщило, что польская авиация поднята в небо из-за ударов России по территории Украины. Оперативный командующий ВС поднял в воздух дежурные пары истребителей, в состояние повышенной готовности также приведены наземные системы ПВО и радиолокационной разведки, пояснили в ведомстве.

Ранее Зеленский прокомментировал удары ВС РФ по инфраструктуре Украины.

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