Польша подняла в воздух истребители из-за якобы активности ВС России на Украине

Польша подняла в воздух авиацию из-за якобы активности ВС России на Украине. Об этом сообщает оперативное командование родов Вооруженных сил Польши, передает РИА Новости.

«В воздушном пространстве начала действовать военная авиация», — отмечается в публикации.

Польские военнослужащие заявили, что такие меры были направлены на обеспечение безопасности на территориях, которые граничат с «уязвимыми районами».

Уточняется, что Польша подняла дежурные пары истребителей, а наземные системы противовоздушной обороны (ПВО) и радиолокационной разведки были приведены в состояние повышенной готовности.

«Оперативное командование следит за ситуацией, подчиненные силы и средства остаются в полной готовности к реагированию», — говорится в сообщении.

15 января Варшаву посещает президент Украины Владимир Зеленский.

В прошлый раз Польша поднимала в воздух истребители 25 декабря в связи с активностью российской дальней авиации.

Ранее в Польше рассказали, при каком условии будут сбивать российские ракеты.