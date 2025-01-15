Польша подняла в воздух истребители

Польша подняла в воздух авиацию из-за якобы активности ВС России на Украине. Об этом сообщает оперативное командование родов Вооруженных сил Польши, передает РИА Новости.
«В воздушном пространстве начала действовать военная авиация», — отмечается в публикации.
Польские военнослужащие заявили, что такие меры были направлены на обеспечение безопасности на территориях, которые граничат с «уязвимыми районами».
Уточняется, что Польша подняла дежурные пары истребителей, а наземные системы противовоздушной обороны (ПВО) и радиолокационной разведки были приведены в состояние повышенной готовности.
«Оперативное командование следит за ситуацией, подчиненные силы и средства остаются в полной готовности к реагированию», — говорится в сообщении.
15 января Варшаву посещает президент Украины Владимир Зеленский.
В прошлый раз Польша поднимала в воздух истребители 25 декабря в связи с активностью российской дальней авиации.
Ранее в Польше рассказали, при каком условии будут сбивать российские ракеты.