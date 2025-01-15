Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Польша подняла в воздух истребители

Польша подняла в воздух истребители из-за якобы активности ВС России на Украине
close
Global Look Press

Польша подняла в воздух авиацию из-за якобы активности ВС России на Украине. Об этом сообщает оперативное командование родов Вооруженных сил Польши, передает РИА Новости.

«В воздушном пространстве начала действовать военная авиация», — отмечается в публикации.

Польские военнослужащие заявили, что такие меры были направлены на обеспечение безопасности на территориях, которые граничат с «уязвимыми районами».

Уточняется, что Польша подняла дежурные пары истребителей, а наземные системы противовоздушной обороны (ПВО) и радиолокационной разведки были приведены в состояние повышенной готовности.

«Оперативное командование следит за ситуацией, подчиненные силы и средства остаются в полной готовности к реагированию», — говорится в сообщении.

15 января Варшаву посещает президент Украины Владимир Зеленский.

В прошлый раз Польша поднимала в воздух истребители 25 декабря в связи с активностью российской дальней авиации.

Ранее в Польше рассказали, при каком условии будут сбивать российские ракеты.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами