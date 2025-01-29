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Румыния подняла в воздух два истребителя F-16

Два румынских истребителя подняли в воздух из-за беспилотников вблизи границы
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Vadim Ghirda/AP

Два румынских истребителя F-16 подняли в воздух из-за появления беспилотных летательных аппаратов в украинском воздушном пространстве вблизи границы с Румынией. Об этом сообщила пресс-служба румынского военного ведомства, передает ТАСС.

«Около 03:20 (04:20 мск) два истребителя F-16 ВВС Румынии, которые находились на боевом дежурстве воздушной полиции, взлетели с 86-й авиабазы в Борче для мониторинга воздушной ситуации», — отметили в пресс-службе.

Примерно через два часа самолеты вернулись на базу. По информации министерства обороны Румынии, проникновения дронов в национальное воздушное пространство зафиксировано не было.

17 января в Румынии из-за нарушения воздушного пространства в небо также поднимались два истребителя F-16.

О том, что границу Румынии, страны — члена НАТО, периодически пересекают беспилотники, ее власти сообщают с осени 2023 года. В сентябре 2024 года румынская армия поднимала в воздух истребители из-за «российского дрона». По данным Минобороны страны, беспилотный летательный аппарат РФ, вероятно, нарушил воздушное пространство республики менее чем на три минуты во время ночной атаки на соседнюю Украину. После этого в воздух были подняты четыре F-16, «чтобы контролировать атаку с воздуха».

Ранее стало известно о планах Румынии закупить американские радиолокационные системы Sentinel.

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