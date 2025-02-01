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В Татарстане объявили угрозу атаки беспилотников

Жителей Татарстана предупредили об угрозе атаки беспилотников
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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

В Татарстане объявили угрозу атаки беспилотников. Об этом следует из сообщения в приложении МЧС России.

«Внимание! Республика Татарстан! Опасность атаки беспилотными воздушными судами. Будьте бдительны», — говорится в сообщении.

До этого в Татарстане объявляли угрозу атаки БПЛА в ночь на 30 января. На фоне сообщений об опасности атаки дронов в республике в аэропорту Казани вводились ограничения на прием и выпуск самолетов. В результате три летевших в Казань самолета приземлились на запасных аэродромах.

1 февраля в сводке Минобороны РФ сообщили, что российские системы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали девять беспилотников над территорией России за ночь. Семь беспилотников сбили над Брянской областью, а также по одному над Белгородской и Саратовской областями.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее российские военные уничтожили безэкипажный катер ВСУ, направлявшийся к Крыму.

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Атаки БПЛА на Россию
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