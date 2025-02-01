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Российские силы ПВО сбили девять беспилотников ВСУ за ночь

Минобороны: силы ПВО за ночь сбили 9 украинских беспилотников
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Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали девять беспилотников над территорией России за ночь. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны.

По данным оборонного ведомства, семь беспилотников сбили над Брянской областью, а также по одному над Белгородской и Саратовской областями.

До этого губернатор Брянской области Александр Богомаз подтвердил, что над территорией региона сбили семь БПЛА. По его словам, разрушений и пострадавших в результате атаки нет.

Утром в пятницу Минобороны России сообщало, что системы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 49 украинских беспилотных летательных аппаратов над российскими регионами.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее глава ФСБ рассказал, куда Украина целится беспилотниками.

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Атаки БПЛА на Россию
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