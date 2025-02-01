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Российские военные уничтожили безэкипажный катер ВСУ, направлявшийся к Крыму

Минобороны РФ: в акватории Черного моря уничтожили один безэкипажный катер ВСУ
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Российские военнослужащие в течение ночи поразили один безэкипажный катер Вооруженных сил Украины (ВСУ) в северо-западной части акватории Черного моря. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ в официальном Telegram-канале.

Из публикации следует, что морской беспилотник был ликвидирован с помощью дежурных огневых средств Черноморского флота РФ.

«Уничтожен <...> безэкипажный катер, следовавший в направлении Крымского полуострова», — уточняется в заявлении.

Также в ведомстве рассказали, что за аналогичный промежуток времени системы противовоздушной обороны сбили девять украинских дронов в небе над российскими регионами. Большую часть беспилотников — семь — перехватили в Брянской области. При этом в Саратовской и Белгородской областях нейтрализовали по одному летательному аппарату ВСУ.

31 января министерство обороны РФ сообщило, что за минувшую неделю военнослужащие страны нанесли семь групповых ударов по объектам военно-промышленного комплекса и энергетической инфраструктуры Украины. Кроме того, целями стали места сборки и хранения дронов и безэкипажных катеров ВСУ.

Ранее украинские военные впервые использовали новейшие морские беспилотники «Гавия», произведенные в Польше, для атаки на Крымский мост.

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