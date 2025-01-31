Российские военнослужащие уничтожили шесть беспилотников ВСУ над Брянской областью

Росгвардейцы ВС России уничтожили шесть беспилотников ВСУ над Брянской областью

Военнослужащие Росгвардии уничтожили в Брянской области шесть беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

«В ходе вчерашней ночной массированной атаки в Стародубском и Суземском районах росгвардейцы сосредоточенным огнем из автоматов поразили шесть БПЛА», — говорится в публикации.

Уточняется, что два дрона взорвались в воздухе, еще четыре беспилотника получили повреждения и упали в лесном массиве, где впоследствии были обезврежены саперами Росгвардии. В результате этого никто не пострадал, разрушений зафиксировано не было.

31 января Telegram-канал SHOT сообщил, что в Ярославле и Волгограде ВСУ попытались атаковать беспилотниками два нефтезавода.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров писал, что из-за падения обломков одного из беспилотных летательных аппаратов на территории нефтеперерабатывающего завода возникло возгорание.

Этим утром министерство обороны России сообщило, что дежурные средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 49 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины над российскими регионами.

Ранее в НАТО заявили о превосходстве беспилотников РФ в Арктике.