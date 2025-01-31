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За ночь над территорией России были сбиты 49 украинских беспилотников

Над семью регионами России за ночь уничтожили 49 БПЛА ВС Украины
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Aleksey Ivanov/TV Zvezda/Global Look Press

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь перехватили и уничтожили 49 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило министерство обороны России в своем Telegram-канале.

25 беспилотников были уничтожены над территорией Ростовской области, восемь — над Волгоградской областью, шесть дронов были сбиты над территорией Курской области, четыре — над территорией Ярославской области и по два беспилотника были уничтожены над Белгородской, Воронежской областями и Краснодарским краем.

Утром 31 января губернатор Ярославской области Михаил Евраев заявил, что пять украинских беспилотников были сбиты на подлете к Ярославлю.

До этого губернатор региона Александр Гусев заявил, что дежурные силы противовоздушной обороны и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) сбили над Воронежской областью украинские БПЛА, обломки которых упали на жилые дома в Воронеже.

Ранее Гладков опроверг сообщения об утечках информации.

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