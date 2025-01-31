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Пожар произошел на Волгоградском НПЗ после падения БПЛА

Губернатор Бочаров: на Волгоградском НПЗ после падения БПЛА произошел пожар
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Varit Soponpis/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Волгоградской области в результате падения обломков одного из беспилотников на территории нефтеперерабатывающего завода возникло возгорание. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров, его комментарий приводится в Telegram-канале администрации Волгоградской области.

«Дежурными средствами ПВО на территории Волгоградской области была отражена атака восьми БПЛА. В результате падения обломков одного из БПЛА на территории нефтеперерабатывающего завода возник пожар, который был оперативно ликвидирован», — сказал он.

По его словам, пожар удалось оперативно ликвидировать. Одного пострадавшего рабочего завода госпитализировали.

31 января министерство обороны России сообщило, что дежурные средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 49 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) над российскими регионами.

25 беспилотников были уничтожены над территорией Ростовской области, восемь — над Волгоградской областью, шесть дронов были сбиты над территорией Курской области, четыре — над территорией Ярославской области и по два беспилотника были уничтожены над Белгородской, Воронежской областями и Краснодарским краем.

Ранее Гладков опроверг сообщения об утечках информации.

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