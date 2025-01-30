В НАТО заявили о превосходстве беспилотников РФ в Арктике

Reuters: страны НАТО отстают от РФ в производстве дронов, устойчивых к холоду

Страны НАТО отстают от России в сфере выпуска дронов, устойчивых к холоду и пригодных для использования в Арктике. Об этом пишет агентство Reuters.

«Нам всем приходится нагонять Украину и Россию», — заявил журналистам командующий Вооруженными силами Норвегии Ларс Лервик.

По данным агентства, по меньшей мере шесть оборонных ведомств и 14 военных компаний государств Североатлантического альянса пытаются в ускоренном темпе купить или разработать беспилотники, которые были бы устойчивы к низким температурам.

Например, минобороны Канады хочет закупить более 60 таких дронов разных размеров.

30 января профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен заявил, что страны Скандинавии и Финляндия создают условия для переброски американских военных на границу с Россией, тем самым подготавливая почву к «Северной войне 2.0» между Москвой и НАТО.

Он указал, что Норвегия разместит на своей территории минимум 12 военных баз США, а Финляндия и Швеция последуют ее примеру.

Ранее в Дании заявили о намерении усилить свое военное присутствие в Арктике.