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Умер глава военного крыла ХАМАС

Движение ХАМАС подтвердило гибель главы своего военного крыла Мухаммеда ад-Дейфа
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IDF

Движение ХАМАС подтвердило гибель главы своего военного крыла Мухаммеда ад-Дейфа. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на видеообращение представителя бригад «Аль-Кассам» ХАМАС Абу Убейды.

Также подтверждается смерти заместителя ад-Дейфа Марвана Исы.

В августе 2024 года армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщала о ликвидации Мухаммеда ад-Дейфа в ходе удара в Хан-Юнисе 13 июля.

Уже убитого главу политбюро ХАМАС Яхъю Синвара и ад-Дейфа называли авторами плана атаки ХАМАС на Израиль в октябре 2023 года.

31 июля 2024 года главу ХАМАС Исмаил Хания был убит в Тегеране вскоре после встречи с новым президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Также сообщалось о гибели его 12 родственников. Только 24 декабря 2024 года Израиль впервые признал причастность к ликвидации Хании.

Ранее стало известно, что высокопоставленные члены ХАМАС перебрались из Катара в Турцию.

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