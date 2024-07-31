В Тегеране убит глава политбюро ХАМАС

Главу политбюро ХАМАС Исмаила Ханию убили в Тегеране. Об этом сообщает иранское агентство Mehr.

Согласно сообщению агентства, погиб не только Хания, но и один из его телохранителей. По резиденции главы ХАМАС в Тегеране был нанесен удар. Каким оружием он был нанесен, не уточняется.

10 апреля 2024 года трое сыновей лидера ХАМАС Хании погибли при ударе Израиля по сектору Газа.

13 июля 2024 года премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал, что еврейское государство «так или иначе доберется до всего руководства ХАМАС».

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда тысячи вооруженных сторонников движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа. В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны, целью которой названо полное уничтожение ХАМАС.

Вечером 6 мая Израиль начал наземную операцию в Рафахе, где, по разным данным, находится от одного до 1,5 миллиона беженцев со всего сектора Газа. Мирному населению менее чем за сутки до начала операции было предложено перебраться в «расширенную гуманитарную зону» в 20 км от города. Условием прекращения операции в Рафахе названо освобождение захваченных ХАМАС заложников или уничтожение сил ХАМАС в этом районе.

Ранее глава Ирана Масуд Пезешкиан на встрече с лидером ХАМАС Ханией заявил о скором уничтожении Израиля.