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Израиль впервые признал причастность к ликвидации лидера ХАМАС Хании

Глава МО Израиля Кац: Израиль стоял за убийством главы политбюро ХАМАС Хании
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Israel Defense Forces via AP

Израиль стоял за убийством главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране. Об этом впервые заявил глава израильского министерства обороны Исраэль Кац, его цитирует газета The Times of Israel.

«Мы ударим по стратегической инфраструктуре хуситов и обезглавим их лидеров. Так же, как мы сделали с Ханией, Синваром и Насруллой», — сказал он.

В августе представитель палестинского движения ХАМАС в Иране и очевидец случившегося Халед аль-Каддуми сообщил, что Исмаил Хания погиб ночью во сне и был завален обломками стен, рухнувших в результате ракетного удара.

Рано утром 31 июля агентство Mehr со ссылкой на заявление Корпуса стражей исламской революции Ирана сообщило о смерти главы политбюро ХАМАС. Хания был убит в Тегеране прямым попаданием ракеты в дом, где он ночевал. В Иране он находился для участия в церемонии инаугурации нового президента страны Масуда Пезешкиана.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября 2023 года, когда тысячи вооруженных сторонников движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа. В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ранее Израиль назвал оторванными от правды слова папы Римского о жестокости в Газе.

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