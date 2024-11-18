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Лидеры ХАМАС перебрались в Турцию

Times of Israel: высокопоставленные члены ХАМАС перебрались из Катара в Турцию

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Murad Sezer/Reuters

Высокопоставленные члены зарубежного руководства палестинской группировки ХАМАС на прошлой неделе покинули Катар и отправились в Турцию. Об этом сообщило издание The Times of Israel со ссылкой на неназванного арабского дипломата.

Доха ранее отказалась от посреднических усилий по прекращению войны в секторе Газа.

«Арабский дипломат, говоривший на условиях анонимности, преуменьшил значение этого шага для террористической группировки, подчеркнув, что руководство ХАМАС за рубежом и так проводит большую часть своего времени в Турции, когда не проводит встречи в Катаре», — говорится в материале.

8 ноября США сообщили, что обратились к Катару с просьбой выдворить должностных лиц ХАМАС из Дохи, где с 2012 года находится офис группировки. Это произошло после того, как ХАМАС отклонил неоднократные предложения о сделке по заложникам.

Турция предлагает ХАМАС практичный вариант, учитывая, что там проживают семьи многих лидеров диаспоры группировки, при этом официально принимая высокопоставленных членов ХАМАС, Анкара рискует вызвать напряженность с администрацией президента США Джо Байдена, отмечает The Times of Israel.

Ранее Блинкен заявил, что Израиль достиг военных целей против ХАМАС.

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