ВВС США приостановили полеты подразделения, чей вертолет врезался в самолет

Reuters: подразделение ВВС США остановило полеты после инцидента в Вашингтоне

Подразделение Военно-воздушных сил США, чей вертолет столкнулся с самолетом в Вашингтоне, приостановило полеты. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

«Полеты вертолетов подразделения ВВС США, чей вертолет столкнулся с пассажирским самолетом в Вашингтоне, временно приостановлены», — говорится в сообщении.

30 января пассажирский самолет Bombardier CRJ700, выполнявший рейс из Канзаса, столкнулся в воздухе с военным вертолетом Sikorsky H-60 во время захода на посадку в аэропорту имени Рейгана в Вашингтоне. Оба воздушных судна упали в реку Потомак.

На борту самолета находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа. На борту вертолета находились по меньшей мере трое военнослужащих. Вертолет совершал тренировочный полет.

Местные СМИ сообщили, что среди пассажиров самолета были фигуристы и тренеры сборной Соединенных Штатов Америки. По данным ТАСС, на борту находились чемпионы мира по фигурному катанию в парах в составе сборной России Евгения Шишкова и Вадим Наумов, а также советская фигуристка Инна Волянская.

Спасательная служба в Вашингтоне считает, что выжить в авиакатастрофе никому не удалось.

Ранее в минтрансе США заявили, что авиакатастрофу можно было предотвратить.