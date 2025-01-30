В Минтрансе США уверены, что авиакатастрофу можно было предотвратить

Министр транспорта США Даффи заявил, что авиакатастрофу можно было предотвратить

Министр транспорта США Шон Даффи сказал, что авиакатастрофу над Вашингтоном, в которой пассажирский самолет Bombardier CRJ700 столкнулся с военным вертолетом, можно было предотвратить. Такое заявление он сделал на брифинге, его слова передает РИА Новости.

«Считаю ли я, что это было предотвратимо? Абсолютно», — заявил он.

Пассажирский самолет, на котором летели американские фигуристы и тренеры, столкнулся с военным вертолетом Sikorsky H-60. Это произошло во время захода на посадку на взлетно-посадочную полосу 33 в аэропорту имени Рейгана в Вашингтоне. На борту пассажирского лайнера находилось 60 пассажиров и три члена экипажа, а также три члена экипажа были в вертолете.

В СМИ появилась информация, что на борту самолета находились чемпионы мира по фигурному катанию 1994 года Евгения Шишкова и Вадим Наумов.

Спасатели прибыли на место крушения спустя десять минут после происшествия. На данный момент в операции задействованы более 300 человек: некоторые помогают на лодках, другие ныряют с аквалангом.

Ранее Федерация фигурного катания на коньках России выразила соболезнования в связи с авиакатастрофой в США.