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Половину средств от активов РФ, выделенных Украине, нельзя тратить на оружие

Spiegel: половину выделенных Киеву денег от активов РФ нельзя тратить на оружие
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Bernadett Szabo/Reuters

Половину из выделенных Украине $50 млрд за счет доходов от замороженных активов РФ нельзя тратить на вооружения для Киева. Об этом пишет газета Spiegel.

«Как оказалось, около половины из предусмотренных $50 млрд вообще не могут быть использованы для закупки вооружений», — говорится в материале.

В декабре кабмин Украины утвердил условия соглашения получения 40-летнего займа на $20 млрд от Федерального финансового банка США. Финансирование станет частью программы стран G7 по предоставлению Киеву $50 млрд за счет доходов от замороженных российских активов. Власти РФ назвали это решение незаконным и пообещали принять ответные меры. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

В октябре Международный валютный фонд заявил, что вооруженный конфликт на Украине закончится к концу 2025-го, и боевые действия в течение года будут оказывать сильное тормозящее влияние на экономику страны.

Ранее посол Канады рассказала, от чего зависит отправка западных войск на Украину.

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