Окончательное решение об отправке войск западных стран на Украину зависит от начала мирного урегулирования конфликта. Об этом заявила посол Канады в России Сара Тейлор в интервью телеканалу RTVI.

«Я бы сказала, что мы очень хотели бы увидеть усилия, — повторюсь, я считаю, что ответственность за это лежит, в первую очередь, на российской стороне, — направленные на мирное урегулирование конфликта и на то, чтобы попытаться понять, есть ли способы прекратить его без боевых действий», — сказала дипломат.

Тейлор добавила, что правительство Канады будет принимать дальнейшие решения по оказанию помощи Украине в зависимости от обстоятельств. В настоящее время посол «не хочет гадать», что Оттава может сделать в будущем.

Утром 29 января член немецкого парламента от партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» (ССВ) Андрей Хунко обратился к властям ФРГ с вопросом о потенциальной отправке миротворческого контингента на Украину. В письме члена немецкого парламента также задается вопрос об участии немецкой армии в «зарубежной операции» на территории республики.

Ранее во Франции раскрыли план Каллас по отправке войск на Украину.