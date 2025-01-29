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Посол Канады рассказала, от чего зависит отправка западных войск на Украину

Посол Тейлор: отправка войск Запада на Украину зависит от начала переговоров
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Canada in Cambodia/X

Окончательное решение об отправке войск западных стран на Украину зависит от начала мирного урегулирования конфликта. Об этом заявила посол Канады в России Сара Тейлор в интервью телеканалу RTVI.

«Я бы сказала, что мы очень хотели бы увидеть усилия, — повторюсь, я считаю, что ответственность за это лежит, в первую очередь, на российской стороне, — направленные на мирное урегулирование конфликта и на то, чтобы попытаться понять, есть ли способы прекратить его без боевых действий», — сказала дипломат.

Тейлор добавила, что правительство Канады будет принимать дальнейшие решения по оказанию помощи Украине в зависимости от обстоятельств. В настоящее время посол «не хочет гадать», что Оттава может сделать в будущем.

Утром 29 января член немецкого парламента от партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» (ССВ) Андрей Хунко обратился к властям ФРГ с вопросом о потенциальной отправке миротворческого контингента на Украину. В письме члена немецкого парламента также задается вопрос об участии немецкой армии в «зарубежной операции» на территории республики.

Ранее во Франции раскрыли план Каллас по отправке войск на Украину.

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