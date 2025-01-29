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В Дагестане построят реабилитационный центр для участников СВО

Меликов доложил о планах на реабилитационный центр для бойцов СВО в Дагестане

Глава Дагестана Сергей Меликов рассказал президенту РФ Владимиру Путину о планах построить в республике реабилитационный центр для участников специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Меликова, за счет внебюджетных источников будет реализован ряд проектов.

«Один из них, по которому договоренность достигнута уже в этом году, — это строительство за счет наших инвесторов, дагестанских инвесторов, реабилитационного центра для военнослужащих, получивших тяжелые ранения», — сказал он.

Меликов отметил, что в госпитале планируется сделать от 200 до 300 койко-мест. Он добавил, что госпиталь будет прилегать к территории, на которой строится военный госпиталь Каспийской флотилии.

До этого Путин поручил правительству проанализировать практику сложного протезирования раненым участникам специальной военной операции. В начале декабря Путин он заявил о необходимости расширить сеть центров протезирования и реабилитации в регионах России, а также разработать программу по подготовке необходимых для этого кадров.

Ранее командир спецназа «Ахмат» попал в госпиталь.

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