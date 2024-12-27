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Путин поручил проанализировать практику сложного протезирования

Путин поручил проанализировать практику сложного протезирования бойцов СВО
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Михаил Климентьев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин поручил кабмину проанализировать практику сложного протезирования раненым участникам специальной военной операции (СВО). Об этом сообщается на сайте Кремля в перечне поручений по итогам встречи главы РФ с военными, проходящими лечение и реабилитацию.

»Правительству Российской Федерации обеспечить проведение анализа и обобщение лучших практик организации и оказания протезно-ортопедической помощи, включая прежде всего сложное протезирование, в целях распространения положительного опыта», — сказано в сообщении.

В начале декабря Путин поручил расширить сеть центров протезирования и реабилитации в регионах России, а также разработать программу по подготовке необходимых для этого кадров. По словам российского лидера, сейчас в соответствующей сфере работают 240 компаний. Такое число организаций, занимающихся протезированием, президент посчитал недостаточным.

До этого Путин осмотрел в АО «ЦИТО» производство протезов верхних и нижних конечностей. Президенту РФ также продемонстрировали примерочные, где осуществляется «подгонка» протезов по размерам для пациентов и проходит процесс обучения военных в их использовании.

Ранее в госпитале имени А. А. Вишневского рассказали, как российские врачи лечат участников боевых действий на Украине.

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