Командир спецназа «Ахмат» попал в госпиталь

Командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов попал в госпиталь. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

«Я извиняюсь, что отсутствовал девять дней, (...) только вышел из госпиталя», — сказал он в видеообращении.

По словам чеченского военнослужащего, причиной является болезнь. При этом он не уточнил, какая именно.

До этого Алаудинов заявил, что дружил с экс-министром обороны ДНР Игорем Стрелковым (Гиркиным) и считает его мужественным человеком.

По словам командира «Ахмата», когда-то он вместе со Стрелковым воевал против террористов в Чечне и уже тогда успел оценить то, что Гиркин «вел себя по-мужски».

В июне 2012 года Алаудинову было присвоено специальное звание «генерал-майор полиции». Тем самым, Алаудинов стал самым молодым генералом в МВД России. В ноябре 2022 года Апти Алаудинову также было присвоено воинское звание «генерал-майор».

Ранее Алаудинов рассказал, какой месяц станет решающим для СВО.