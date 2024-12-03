Путин поручил расширить сеть центров протезирования в регионах РФ

Президент РФ Владимир Путин поручил расширить сеть центров протезирования и реабилитации в регионах страны, а также разработать программу по подготовке необходимых для этого кадров. Об этом пишет «Интерфакс».

Во вторник, 3 декабря, глава государства вместе с заместителем премьер-министра Татьяной Голиковой посетил Центр инновационных технологий в ортопедии. Здесь российский лидер пообщался с проходящими реабилитацию участниками боевых действий на Украине, которые сообщили ему о нехватке многофункциональных центров протезирования в регионах и необходимости время от времени ездить в Москву на обследования.

Как сказал Путин, в настоящее время в соответствующей сфере работают 240 компаний. Такое число организаций, занимающихся протезированием, президент посчитал недостаточным. Он пообещал бойцам, что власти займутся расширением сети центров протезирования в регионах и подготовкой специалистов в данной области.

«Я попрошу Татьяну Алексеевну [Голикову] подготовить программу», — добавил глава государства.

Вице-премьер, в свою очередь, заявила о существовании в стране 46 стационаров сложного протезирования. По ее мнению, сейчас руководству РФ надо сделать акцент на их развитии.

«46 мало, вообще ни о чем. <...> Нужно, чтобы было побольше, пошире по территориям. Программа нужна, предоставьте ваше видение того, как это должно быть пространственно распространено», — ответил российский лидер.

Ранее в госпитале имени А. А. Вишневского рассказали, как российские врачи лечат участников боевых действий на Украине.