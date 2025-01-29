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Лагерь ВСУ на юге Часового Яра полностью зачищен

Спецназ «Ахмат» полностью зачистил военный лагерь ВСУ на юге Часового Яра
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Ukraine Patrol Police/AP

Бойцы спецназа «Ахмат» полностью зачистили военный лагерь Вооруженных сил Украины (ВСУ) на юге Часова Яра. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на командира Зелимхана Батукаева.

«Детский лагерь был на юго-востоке Часового Яра, ВСУ его переоборудовали под военный лагерь», — рассказал он.

По его словам, спецназ очистил полностью этот лагерь, включая бункеры.

27 января сообщалось, что спецназ «Ахмат» и 4-я бригада под командованием «Шустрого» заняли укрепления на юге Часового Яра в районе Долгое-2.

До этого в «Ахмате» заявили, что военнослужащие Вооруженных сил Украины прячутся в подвалах в селе Черкасское Поречное в Курской области из-за беспилотников, которые регулярно пролетают над населенным пунктом. Накануне силовики сообщили, что командование ВСУ перебросило в Суджанский район Курской области более 100 десантников, которые пошли в контратаку на российские позиции в районе хутора Никольский. В результате российские бойцы уничтожили большую часть украинских военнослужащих, остальные бежали.

Ранее Алаудинов заявил, что на Украине уничтожили бункер генералов НАТО.

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