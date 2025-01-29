Лагерь ВСУ на юге Часового Яра полностью зачищен

Бойцы спецназа «Ахмат» полностью зачистили военный лагерь Вооруженных сил Украины (ВСУ) на юге Часова Яра. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на командира Зелимхана Батукаева.

«Детский лагерь был на юго-востоке Часового Яра, ВСУ его переоборудовали под военный лагерь», — рассказал он.

По его словам, спецназ очистил полностью этот лагерь, включая бункеры.

27 января сообщалось, что спецназ «Ахмат» и 4-я бригада под командованием «Шустрого» заняли укрепления на юге Часового Яра в районе Долгое-2.

До этого в «Ахмате» заявили, что военнослужащие Вооруженных сил Украины прячутся в подвалах в селе Черкасское Поречное в Курской области из-за беспилотников, которые регулярно пролетают над населенным пунктом. Накануне силовики сообщили, что командование ВСУ перебросило в Суджанский район Курской области более 100 десантников, которые пошли в контратаку на российские позиции в районе хутора Никольский. В результате российские бойцы уничтожили большую часть украинских военнослужащих, остальные бежали.

Ранее Алаудинов заявил, что на Украине уничтожили бункер генералов НАТО.