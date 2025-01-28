Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) перебросило в Суджанский район Курской области более 100 десантников, которые пошли в контратаку на российские позиции в районе хутора Никольский. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

Отмечается, что российские бойцы уничтожили большую часть военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), остальные бежали.

До этого сообщалось, что российские бойцы из группировки «Север» ликвидировали диверсионную группу ВСУ в Белополье Сумской области — в десяти километрах от поселка Теткино Курской области.

Накануне Вооруженные силы РФ отразили две контратаки украинских формирований на территории Курской области.

С 6 августа 2024 года российские вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Ранее Минобороны раскрыло детали освобождения Николаево-Дарьино под Курском.