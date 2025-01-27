Спецназ «Ахмат» взял укрепления ВСУ на юге Часова Яра. В бункере могли укрываться офицеры НАТО

Спецназ «Ахмат» и 4-я бригада под командованием «Шустрого» заняли укрепления на юге Часова Яра в районе Долгое-2. Эти позиции были построены ВСУ еще до начала СВО и использовались для защиты города. За неделю боев российские силы уничтожили около 40 украинских солдат и взяли троих в плен.

Спецназ «Ахмат» и 4-я бригада под руководством командира «Шустрого» заняли укрепления на юге Часова Яра, расположенные в урочище Долгое-2. Об этом в своем Telegram-канале сообщил военный корреспондент Дмитрий Кулько.

По его словам, сеть укреплений была возведена ВСУ еще до начала российской СВО и расположена на территории лесной базы отдыха «Часовоярец».

После того как российские войска установили контроль над Артемовском (украинское название — Бахмут) в 2023 году, один из бункеров в этом комплексе был занят офицерами НАТО и ВСУ, заявил военкор. В марте 2024 года подземный командный пункт был уничтожен ударом оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М», отметил он.

Плененные противники

Позже укрепления использовались бойцами 24-й Львовской бригады ВСУ, которые обороняли Часов Яр. Сейчас их гарнизон уничтожен, так как командование не отдало приказ на отход, уточнил Кулько.

Командир 2-й МСБ ТРО спецназа «Ахмат» Зелимхан Батукаев, на которого ссылается военкор, рассказал, что в бункерах были размещены бойцы противника, а сами укрепления представляли собой большие бетонные сооружения, рассчитанные на 30-40 человек. За неделю лагеря были очищены, уничтожено около 40 противников, трое взяты в плен. Бункеры теперь заняты бойцами спецназа «Ахмат».

Часов Яр и его стратегическое значение

В последние недели российские войска продолжают активные боевые действия в районе Часова Яра. 10 января российские штурмовики из отряда «Русь» вели бои в микрорайоне Северный города, за день до этого группировка «Юг» ВС РФ отразила две контратаки ВСУ в этом регионе. В ходе боевых действий российские войска также организовали штурм укрепрайона ВСУ под названием «Пентагон», расположенного возле Часова Яра.

Часов Яр расположен в северной части Донецкой народной республики, в примерно шести-семи километрах к западу от Артемовска (Бахмута). Город является важным рубежом обороны ВСУ в этом регионе. В ходе конфликта город оказался на передовой линии фронта. Часов Яр имеет стратегическое значение из-за своего расположения на пути к более крупным и важным городам Донбасса, таким как Славянск и Краматорск.

Город также имеет важное значение для логистики, поскольку через него проходят ключевые транспортные маршруты, которые связывают территории, контролируемые украинскими войсками в Донбассе. Часов Яр расположен в районе, где проходят железнодорожные и автомобильные пути, соединяющие северные и южные части области.

После 2014 года в Часовом Яре располагался штаб АТО (впоследствии — Операции объединенных сил, ООС) и был образован укрепленный район. После начала боевых действий в 2022 году город служил оперативным тылом для группировки ВСУ в Бахмуте (Артемовске), в нем работали ремонтные базы по восстановлению поврежденной бронетехники. Вокруг города были возведены несколько оборонительных линий.