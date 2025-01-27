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Алаудинов заявил, что на Украине уничтожили бункер генералов НАТО

Алаудинов: под Часовым Яром уничтожен бункер генералов НАТО
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Командир спецподразделения «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов сообщил в своем Telegram-канале, что на Украине уничтожен бункер генералов НАТО.

По его словам, сеть мощных укреплений находилась на юге Часова Яра в урочище Долгое-2. Фортификационные сооружения рассчитаны на 30-40 человек, их использовали бойцы 24-й Львовской бригады ВСУ, которая обороняла Часов Яр.

Алаудинов подчеркнул, что среди ликвидированных в укреплениях натовских командиров мог быть польский генерал Адам Марчак. Всего в ходе операции было ликвидировано 40 бойцов ВСУ.

Также военный корреспондент Дмитрий Кулько сообщал, что бойцы спецназа «Ахмат» и 4-й бригады ВС РФ взяли под контроль сеть мощных укреплений ВСУ на юге Часова Яра в урочище Долгое-2. В их числе оказался бункер, предназначавшийся для генералов НАТО.

До этого Алаудинов сообщил, что попал в госпиталь. По словам чеченского военнослужащего, причиной стала болезнь. При этом он не уточнил, какая именно.

Ранее полковник назвал главные задачи российской армии в зоне СВО в 2025 году.

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