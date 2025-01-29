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В «Ахмате» заявили о страхе военных ВСУ выходить из подвалов в Курской области

ТАСС: военные ВСУ прячутся по подвалам в Черкасском Поречном
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Станислав Красильников/РИА Новости

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) прячутся в подвалах в селе Черкасское Поречное в Курской области из-за беспилотников, которые регулярно пролетают над населенным пунктом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оператора дрона-разведчика спецназа «Ахмат» с позывным «Будут».

«В Черкасском Поречном военнослужащие противника не ведут себя активно, в основном прячутся, боятся выходить. Сейчас уже очень редко замечаю технику. Резервы завозят пешком в основном», — сказал военный.

«Будут» добавил, что российские беспилотники круглосуточно патрулируют территорию над Черкасским Поречным. По словам оператора, с помощью техники военнослужащие Вооруженных сил (ВС) России ищут цели для последующих ударов.

Накануне силовики сообщили, что командование ВСУ перебросило в Суджанский район Курской области более 100 десантников, которые пошли в контратаку на российские позиции в районе хутора Никольский. В результате российские бойцы уничтожили большую часть украинских военнослужащих, остальные бежали.

Ранее Минобороны раскрыло детали освобождения Николаево-Дарьино под Курском.

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