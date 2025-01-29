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Рогов рассказал о продвижении российских войск к границам Запорожской области

Рогов: российские войска продвигаются от Великой Новоселки к Запорожской области
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Станислав Красильников/РИА Новости

Председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов заявил в разговоре с ТАСС, что российские войска продвигаются от взятой под контроль Великой Новоселки в Донецкой народной республике (ДНР) к административным границам Запорожской области.

По словам Рогова, движение Вооруженных сил РФ идет в том числе в районе ботанического заказника Балка Северная.

«Инициатива в руках наших ребят», — отметил он.

До этого Рогов рассказал агентству РИА Новости, что украинское командование сознательно погубило гарнизон Вооруженных сил Украины (ВСУ) в населенном пункте Великая Новоселка, запретив им отступать и сдаваться в плен. По его словам, в поселке были взяты в плен несколько групп украинских военных, а остальные были ликвидированы.

Военно-политический эксперт Ян Гагин в свою очередь заявлял, что 110-я бригада ВСУ, которая занимала Великую Новоселку, была полностью разгромлена. По его словам, украинская бригада попала в «котел» российской армии.

Ранее главком ВСУ приказал сдержать натиск российских войск от Покровска до Великой Новоселки.

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