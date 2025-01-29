Главком ВСУ приказал сдержать натиск российских войск от Покровска до Великой Новоселки

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский приказал новому командующему группировкой «Хортица» Михаилу Драпатому «сдержать натиск» российских войск. Об этом сообщает «Страна.ua».

Соответствующее заявление Сырский сделал, представляя Драпатого личному составу.

Главком отметил, что именно на участке «Хортицы» российская армия оказывает основное давление. Издание отмечает, что это наиболее динамичный участок фронта от Покровска (Красноармейск — российское название) до Великой Новоселки.

«Наша задача — держать линию, наносить максимальные потери и заботиться об украинских защитниках. Поставил первоочередные задачи, чтобы сдержать напор превосходящего противника», — сказал Сырский.

Драпатый был назначен командующим группировки «Хортица» после того, как российские войска взяли под контроль Великую Новоселку. Этот населенный пункт был последним крупным рубежом ВСУ на Южно-Донецком направлении.

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