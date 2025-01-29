Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Главком ВСУ приказал сдержать натиск российских войск от Покровска до Великой Новоселки

Сырский приказал командующему «Хортицей» Драпатому сдержать натиск ВС РФ
close
Roman Chop/AP

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский приказал новому командующему группировкой «Хортица» Михаилу Драпатому «сдержать натиск» российских войск. Об этом сообщает «Страна.ua».

Соответствующее заявление Сырский сделал, представляя Драпатого личному составу.

Главком отметил, что именно на участке «Хортицы» российская армия оказывает основное давление. Издание отмечает, что это наиболее динамичный участок фронта от Покровска (Красноармейск — российское название) до Великой Новоселки.

«Наша задача — держать линию, наносить максимальные потери и заботиться об украинских защитниках. Поставил первоочередные задачи, чтобы сдержать напор превосходящего противника», — сказал Сырский.

Драпатый был назначен командующим группировки «Хортица» после того, как российские войска взяли под контроль Великую Новоселку. Этот населенный пункт был последним крупным рубежом ВСУ на Южно-Донецком направлении.

Ранее в Британии заявили, что Путин пойдет на переговоры с Украиной с уверенностью в победе.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами